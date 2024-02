Entsetzen nach plötzlichem Tod von Legende Brehme

Es war eine Nachricht, die am Dienstvormittag für große Bestürzung sorgte: Andreas Brehme ist tot. Laut der „Bild“-Zeitung war am Montagabend um 23.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Sofort wurde Brehme in die Notaufnahme der Münchner Klinik an der Ziemssenstraße gebracht.