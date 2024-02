Curry bezwingt Sabrina Ionescu im Dreierwettbewerb

Beim All-Star-Wochenende der NBA sind erstmals ein männlicher Profi aus der National Basketball Association und eine Spielerin aus der WNBA in einem Dreierwettbewerb direkt gegeneinander angetreten. Stephen Curry setzte sich dabei im Rahmen des Show-Events in Indianapolis am Samstag knapp gegen Sabrina Ionescu durch. Der Aufbauspieler der Golden State Warriors kam auf 29 Punkte, Ionescu von den New York Liberty auf 26.