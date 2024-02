Bucher holt in Doha WM-Silber über 100 m Delfin

Der Tiroler Simon Bucher ist Schwimm-Vizeweltmeister über 100 m Delfin. Der 23-Jährige erreichte am Samstag auf der Langbahn der Doha-Titelkämpfe seinen bisher größten Erfolg, in 51,28 Sek. kam er bis auf eine Zehntel an seinen OSV-Rekord heran. Der Titel ging in 51,17 an den Portugiesen Diogo Matos Ribeiro, den drittplatzierten Polen Jakub Majerski distanzierte Bucher um 0,04 Sek. Am Mittwoch hatte der Oberösterreicher Martin Espernberger über 200 m Delfin Bronze geholt.