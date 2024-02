„Meine Kühe daheim werden sich darüber freuen“

„Komisch ist es schon - du schwingst ab, hast zehn Sekunden Zeit, weißt nicht, wo du im Ergebnis liegst“, lachte Cornelia Hütter. Ja, die Athletinnen erlebten gestern in Crans Montana ein ungewohntes Finish - kurz vor Start wurde das Abfahrtsziel aus Sicherheitsbedenken vier Tore nach oben gelegt, fiel der Zielsprung dem warmen Wetter zum Opfer. „Gestört hat es mich nicht, ich habe mich sogar gefreut - so ehrlich bin ich“, meinte Hütter. Die vor zwei Jahren an dieser Stelle schwer zu Sturz gekommen war. Ihre Karriere hing danach „ein bisschen am seidenen Faden“.