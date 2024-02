Damen-Abfahrt in Crans Montana - ab 10.30 Uhr LIVE

Augen auf Gut-Behrami

In Abwesenheit von Mikaela Shiffrin, die ihre Knieverletzung vollständig ausheilen lassen will, kann Gut-Behrami an diesem Wochenende einen großen Schritt auf dem Weg zu ihrer zweiten großen Kristallkugel machen. Aktuell liegt die in Bestform agierende Schweizerin nur fünf Punkte vor der US-Amerikanerin. Gut-Behrami hat die letzten drei Rennen, die sie bis Crans-Montana bestritten hat, jeweils gewonnen. In Crans-Montana selbst hat sie in der Vergangenheit bereits drei Siege gefeiert (zuletzt ein Super-G 2021).