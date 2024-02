Klartext der Abfahrer: Die Stars fordern ein Ende!

Endlich auf das Podest!

„Es ist immer wieder schön, hier in Kvitfjell Rennen zu fahren“, sagt hingegen Österreichs Speed-Aushängeschild Vincent Kriechmayr. Im Vorjahr hatte es der 225 Kilometer nördlich von Oslo gelegene Olympia-Schauplatz (1994) nicht in den Herren-Kalender geschafft. Kriechmayr hat nur noch im Super-G (steht morgen auf dem Programm) eine (theoretische) Kugel-Chance. In der Idylle von Norwegen nutzten die schnellsten Skifahrer der Welt auch die Gelegenheit, um Klartext zu sprechen. Und zwar, was die Kalenderplanung angeht. Die Top-Athleten hinterließen bei den Verantwortlichen des Weltverbands FIS folgende Wünsche: das Ende der Doppel-Abfahrten bei Klassikern wie Kitzbühel oder Wengen (verringerte Wertigkeit), das Comeback des Klassikers in Lake Louise und ein Ende des bisher gefloppten Zermatt-Projekts. Ob die Stimmen der Stars zu einem Umdenken führen, ist noch nicht absehbar.