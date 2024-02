Klinsmann muss gehen - was passiert mit Herzog?

„Unglaubliche Reise“

Die getroffene Entscheidung soll später bei einer Pressekonferenz verkündet werden. Klinsmann hatte sich zuvor auf Instagram bei seinen Spielern, seinem Trainerteam und den Fans in Südkorea bedankt. „Danke für all eure Unterstützung, die uns bis ins Halbfinale des Asien-Cups gebracht hat und für die unglaubliche Reise in den vergangenen zwölf Monaten, in der wir 13 Spiele in Serie bis zum Halbfinale nicht verloren haben“, schrieb er.