SIEG! Stefan Kraft triumphiert in Lake Placid

Vor der Reise zu den nächsten Bewerben kommendes Wochenende in Sapporo führt er im Gesamtklassement 209 Punkte vor Andreas Wellinger und 215 vor Ryoyu Kobayashi. Der Japaner landete am Sonntag unmittelbar vor dem Deutschen auf Rang 5. „Ich darf nicht so viel darauf schauen. Ich hoffe, dass ich das bis zum Schluss halten kann“, meinte Kraft zur Situation in der Gesamtwertung.