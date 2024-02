Gut vorbereitet die Laufschuhe schnüren

Als Vorbereitung auf den Vienna City Marathon und Halbmarathon am 21. April 2024 finden jeden Dienstag um 18.30 VCM Training Runs in der Prater Hauptallee in Wien statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Treffpunkt: Prater Hauptallee KM 2/„Kipchoge Ziel“/ Stadionbadparkplatz. Das Training dauert 60-90 Minuten inkl. Aufwärmen & Cool-down, man hat die Wahl zwischen 5 und 6 Tempogruppen (eine auch nur mit dem Ziel „durchkommen“) mit Coaches der Sportordination. Einfach hinkommen und mitmachen!