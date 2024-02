Schlimmer Patzer von Juventus im Titelrennen

Zum Matchwinner für Udinese avancierte Lautaro Giannetti (25.), der den Ball nach einem Freistoß über die Linie drückte. Für den Außenseiter war es der erst dritte Saisonsieg. Inter hatte am Samstag mit ÖFB-Legionär Marko Arnautovic im Spitzenspiel bei der AS Roma mit 4:2 gewonnen, womit ein weiterer Schritt Richtung 20. Meistertitel in der Clubgeschichte gelang.