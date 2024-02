Liga-Kellerkind Mainz feuert Coach Jan Siewert!

Die Mainzer sind nach einem 1:3 beim VfB Stuttgart am Sonntag elf Spiele sieglos und liegen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Darmstadt 98 nicht am Tabellenende. Vier Punkte fehlen auf den Relegationsplatz, neun Zähler auf einen Nichtabstiegsrang. Siewerts Nachfolger soll am Dienstagnachmittag vorgestellt werden, wie der Klub mitteilte.