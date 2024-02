Riiber führt und steht vor Gesamtweltcupsieg

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Sonntag nach dem Springen des Männer-Weltcups in Otepää vier Aktive in den Top-7, voran ist erneut Seriensieger Jarl Magnus Riiber. Der Norweger liegt vor dem 10-km-Langlauf 22 Sek. vor dem Salzburger Stefan Rettenegger in Front und ist auf dem besten Weg, in diesem Rennen den Gesamtweltcupsieg vorzeitig zu fixieren.