Nach Schreck um Hosp gab’s Schoko für Startrainer

Wiedersehen in Soldeu

In Soldeu gab’s an diesem Wochenende ein Wiedersehen. Als Dankeschön erhielt Magone eine Schokolade von Hosp. Der italienische Ski-Trainer, der in der jüngeren Vergangenheit auch mit Katharina Liensberger zusammenarbeitete, betreut inzwischen die tschechische Slalom-Spezialistin Martina Dubovska.