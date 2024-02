Der FC Barcelona muss Millionenstrafe zahlen

Der FC Barcelona muss erneut einen finanziellen Rückschlag hinnehmen. Wegen unkorrekter Steuererklärungen in den Jahren 2012 bis 2015 muss der spanische Fußball-Topclub insgesamt knapp 23 Millionen Euro zahlen, wie der Staatsgerichtshof in Madrid am Freitag mitteilte. Es handle sich um Nachzahlungen und Geldstrafen im Zusammenhang mit Vergütungen für Berater und Spielervermittler in diesen Jahren, hieß es.