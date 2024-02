Real Madrid gegen FC Girona - ab 18.30 Uhr LIVE

Für Real Madrid steht heute im direkten Duell mit Girona nicht weniger als die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga auf dem Spiel. Die Madrilenen gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf das Überraschungsteam aus Katalonien in den Liga-Gipfel. Das erste Saisonduell in Girona hatte der Club des mittlerweile verletzten David Alaba im September mit 3:0 klar für sich entschieden. Der Außenseiter ließ sich im Verlauf bisher aber nicht abschütteln.