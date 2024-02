Fabio Wibmer: Vom Dorfkind zum Rad-Weltstar

Begonnen hat alles auf einer Steinmauer in Oberpeischlach in Osttirol. Da das Freizeitangebot im 97 (!) Einwohner zählenden Örtchen eher beschränkt ist, probierte Fabio Wibmer in seiner Kindheit auf dieser Mauer die ersten Tricks mit dem Rad. „Wenn du sonst nichts hast, fängst du an, dir Dinge auszudenken, springst Hunderte Male von der gleichen Mauer, da entsteht Kreativität“, erzählt Wibmer im Gespräch mit der „Krone“.