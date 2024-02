„Habe wegen der geplanten U-Bahn Existenzsorgen“

Noch bevor im Rathaus die blitzartigen Risse (siehe Bild unten links) aufgetaucht sind, hat Moritz Schliesselberger einen Bauexperten zu sich bestellt. Ein Mieter in der Lederergasse hatte nach einer Probebohrung für den S-Link 2023 in unmittelbarer Nähe einen neuen, sichtbaren Riss in der Wand festgestellt und ihn seinem Vermieter gemeldet.