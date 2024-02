Mit Asterix alles über Geldgeschäfte lernen

Bernard-Pierre Molin, Autor der populären Asterix-Sachbuch-Reihe, die mit „Unbeugsame Lateinzitate“ ihren Anfang nahm, nimmt uns jetzt ein fünftes Mal mit auf eine unterhaltsame Reise in die Vergangenheit und erklärt in „Asterix: Pecunia non olet - Wirtschaft im Wandel der Zeit“ wie die Geldgeschäfte in der Antike, der Handel im Wandel der Zeit und die Ökonomie der Gegenwart funktionieren - natürlich anhand zahlreicher Bildbeispiele aus der Welt der Gallier.