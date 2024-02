WM startet im Aztekenstadion und endet in New York

Das Endspiel der Fußball-WM 2026 steigt vor den Toren New Yorks. Finalort ist das MetLife Stadium in East Rutherford in New Jersey. Den Spielplan des Turniers gab die FIFA am Sonntag in einer groß inszenierten Live-Show in Miami bekannt. Die bisher größte WM der Geschichte geht in zwei Jahren erstmals in drei Ländern und mit 48 teilnehmenden Mannschaften über die Bühne. Die Gastgeber USA, Mexiko und Kanada sind gesetzt.