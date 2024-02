Wo es Jobchancen trotz hoher Arbeitslosigkeit gibt

Auch Tätigkeiten in der Pflege oder im Transportbereich. Ein weiterer Bereich mit Potenzial für Arbeitswillige - der Öffentliche Dienst. „Dieser allein hat mehr als 140.000 Beschäftigte, von denen in den kommenden Jahren etliche Tausend in Pension gehen“, so Göschl. Die öffentliche Verwaltung wird daher aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren und noch bis in die 2030er Jahre sehr aufnahmebereit sein. Göschl: „Das allerdings werden tendenziell eher Jobs sein, wo ein höherer Bildungsabschluss gefragt ist.“