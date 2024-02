Kaum Aufgriffe, doch Migration bleibt heißes Eisen

Die wichtigsten Gründe laut Landespolizeidirektion: das Ende der Visafreiheit für Inder und Tunesier in Serbien, die erfolgreiche länderübergreifende Operation Fox mit Schlepperfestnahmen am laufenden Band in Ungarn und konsequente Grenzkontrollen. Darüber hinaus gebe es unter anderem Schwerpunktaktionen an den Außengrenzen, internationale Ermittlungen und Verbesserungen beim Informationsaustausch in Echtzeit nach Aufgriffen.