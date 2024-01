„Luxusroute“: Polizei verjagt Schlepper-Mafia

Was die illegale Migration betrifft, ist an der Staatsgrenze zu Ungarn absolute Ruhe eingekehrt. Sind im Jänner 2023 noch 2164 Einwanderer ohne Papiere im Burgenland gestrandet, waren es heuer in den ersten vier Wochen lediglich 76. „Die Polizei leistet im Kampf gegen Schlepperkriminalität und Asylmissbrauch exzellente Arbeit. Damit ist im Burgenland eine Trendwende gelungen“, lobt Innenminister Gerhard Karner. „Wenn von verschiedenen Seiten behauptet wird, gegen Schlepper wird vom Innenministerium nichts unternommen, hat das mit der Realität überhaupt nichts zu tun“, merkt Karner an.