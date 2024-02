Zwei Parteien boykottieren Wahlkampf-Fairnessdeal

Aufruf zu „gemeinsamem Schulterschluss“

In diesem Schreiben warnt Koppler vor den Gefahren, die vom Missbrauch von Künstlicher Intelligenz ausgehen kann - „allen voran die leichte Verbreitung von gefälschtem Bild- oder Videomaterial. Insbesondere „Deep-Fake-Videos“ die Individuen in Situationen zeigen, oder Dinge sagen lassen, die so nicht der Realität entsprechen“. Koppler ruft seine Kolleginnen und Kollegen zu einem „gemeinsamen Schulterschluss“ gegen die Verwendung derartigen irreführenden Materials auf.