„Was ist die Schett denn für ein Volltrampel?“

Der Wecker klingelt um 5.30 Uhr. Barbara Schett quält sich aus dem Bett. „Wurscht. Die letzten zwei Wochen bin ich nie vor zwei Uhr früh in die Federn und hab auch nur fünf Stunden geschlafen“, rümpft die ehemalige Weltklassespielerin die Nase. 20 Minuten später lacht uns die 47-Jährige an und meint: „Mit Schminke kann man viel kaschieren.“ Blödsinn. Die Tirolerin sieht auch ohne Make-up toll aus. „Na ja. Ich schau’ schon auf mein Äußeres. Ich bin zwar müde, aber sonst wirklich zufrieden“, lacht Schett und zeigt der „Krone“ die Familienfotos am Handy.