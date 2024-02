Stephen Curry zum zehnten Mal im All-Star-Team

NBA-Superstar Stephen Curry ist noch in das All-Star-Team der besten Basketball-Liga der Welt gewählt worden. Der Drei-Punkte-Spezialist von den Golden State Warriors wurde von den Cheftrainern der Liga als Reservespieler für das Team aus der Western Conference beim Spiel am 18. Februar in Indianapolis nominiert und nimmt damit zum zehnten Mal an dem Highlight teil.