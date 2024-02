Soll man Briefe wieder händisch schreiben?

Wer die Fähigkeit zur Handschrift noch besitzt oder zu wiederbeleben imstande ist, sollte auf jeden Fall wieder selbst zur Feder greifen! Leider ist das handschriftliche Verfassen von Schriftstücken in den vergangenen Jahrzehnten dank PC fast vollständig in Vergessenheit geraten. Auch ich, täglicher Nutzer eines Computers - so wie 95 Prozent meiner Mitmenschen -, ertappe mich bei meinen seltenen handschriftlichen Notizen stets dabei, wie mir schon nach wenigen Zeilen die Finger zu schmerzen beginnen und sich die frühere Flüssigkeit meiner behänden Buchstabenketten mit den Jahren versteift hat, um nicht zu sagen: versteinert.