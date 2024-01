Brisantes Dokument: Benkos Angst vor einer U-Haft

Was dann passiert, ist ebenfalls ungewöhnlich. Benko weist seine neuen Strafverteidiger an, in seinem Namen eine „Äußerung“ an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu übermitteln. Darin ist gleich zu Beginn von einer „mehr als irreführenden“ Berichterstattung in der Medienlandschaft die Rede. Von einer „medialen Hetze“. Von einem „negativen Höhepunkt“ an eben diesem 5. Dezember 2023, an dem der zackzack.at-Herausgeber und Ex-Politiker Peter Pilz seine Gefängnis-Frage stellte.