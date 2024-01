ÖTV-Team im Davis Cup ohne erkrankten Misolic

Österreich Favorit

Nach der Auslosung am Freitag (12.30 Uhr) sind die Partien in der UL Sports Arena am Samstag (ab 13.00 Uhr) und Sonntag (ab 12.00 Uhr) angesetzt. „Wir gehen natürlich als Favoriten in die Begegnung. Wenn man sich die Rankings ansieht, dann gibt es dazu keine Zweifel“, stellte Melzer bei der Pre-Draw-Pressekonferenz klar. Doppel-Spezialist Lucas Miedler berichtete nach ersten Einheiten in der Halle folgendes: „Es ist ein solider Indoor-Hardcourt, ein bisschen rauer und langsamer, die Bälle springen darauf gut.“