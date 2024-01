Heim-EM für WM-Held Mario Götze kein Thema

In Katar auf der Bank

Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien hatte Götze Deutschland 2014 mit seinem Goldtor im Finale gegen Argentinien zum Titel geschossen, in Katar spielte der 66-fache Teamspieler unter Hansi Flick keine Rolle, er musste auf der Ersatzbank bleiben. Unter Neo-Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde Götze bislang noch nicht nominiert - und bettelt offenbar auch nicht gerade um einen Platz im Kader ...