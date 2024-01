Endlich Zeit für sich selbst!

Zulal bedeutet im Arabischen so viel wie „reines Wasser“ - ein wertvolles Gut - und steht für ein besonderes Wellness-Resort, das eine wahre Oase der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Entspannung ist. Es liegt im Norden Katars direkt an der Küste. So weit, so gut. Katar ist uns von der Fußball-WM 2022 noch in Erinnerung, allerdings nicht immer nur positiv. Ein guter Grund, sich einmal selbst vor Ort zu überzeugen.