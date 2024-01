Vom höchsten Niveau direkt zum Wettkampf

Afrika ist um diese Jahreszeit ein Hotspot für Ausdauersportler. Auch bei den heimischen Lauf-Assen hat sich ein Trainingslager zu Jahresbeginn im Süden bereits etabliert. So bereiten sich Julia „Missy“ Mayer in Südafrika und Andreas Vojta in Kenia auf die Olympia-Saison vor. Und bestreiten direkt danach den Halbmarathon in Barcelona.