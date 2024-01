Erdbeben, Strompreis & Sicherheit bewegen Parteien

„In den vergangenen zwei Wochen hat die Erde in Kärnten insgesamt 46 Mal gebebt. Das hat zwar meist nicht gespürt, ist aber eine gute Erinnerung daran, dass in nächster Nähe das Atomkraftwerk Krško in dieser Beziehung stark gefährdet ist“, erklärt Markus Malle, Clubobmann der Kärntner ÖVP, ihren Dringlichkeitsantrag. „Deswegen soll die Landesregierung direkt oder über den Bund an Slowenien herantreten und eine Erhebung der potenziellen Auswirkungen von Beben auf Krško zu erheben.“ Laut Malle ist nämlich jede Maßnahme für die Energiewende umsonst, „wenn wir in einem verstrahlten Gebiet nicht mehr leben können. Hier geht es um die persönliche Sicherheit“.