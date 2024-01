Frau fast gepfählt: „Orden für meine Schutzengel“

„Ich kann noch gar nicht ganz realisieren, was für ein Glück ich eigentlich gehabt habe. Ich hab‘ so viele Schutzengel gehabt, die mit mir mitgeflogen sind. Die haben sich alle einen Orden verdient. Ich werde auch nächstes Jahr am 29. Jänner meinen zweiten Geburtstag feiern“, ist Lisa Grübler (27) aus Aurolzmünster glücklich, dass sie noch lebt.