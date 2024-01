Bub gequält: Das sagen seine beiden Peinigerinnen

Wenn am 26. Februar im Landesgericht Krems einer der aufsehenerregendsten Prozesse des Jahres beginnt, werden die meisten Zuschauer im Saal erstaunt sein. Denn Sabine K. (33) und die um sieben Jahre ältere Regine G.(Namen geändert) werden nicht - wie die Anklagen gegen sie vermuten ließen - stark und mächtig wirken, sondern schüchtern und verunsichert. In ihrer Aufmachung; kaum geschminkt, in „bravem Gewand“. In ihrem demütigen Verhalten.