Emotionale Zeremonie für verstorbenen Co-Trainer

Trikots am „Ehrenplatz“

Die Spieler legten an seinem „Ehrenplatz“ Trikots nieder und es gab eine Schweigeminute. Die Anwesenden waren sichtlich ergriffen, vielen Spielern kullerten Tränen übers Gesicht. Das Spiel gegen die Atlanta Hawks war das erste nach dem Tod von Milojevic. Der 46-Jährige hatte vergangene Woche bei einem Mannschaftsessen in Salt Lake City einen Herzinfarkt erlitten. Einen Tag später verstarb er im Krankenhaus.