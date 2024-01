„Drei“-Werbung zu Internet-Speed war irreführend!

10 bis 40 Megabit versprochen, meist nur 5 bis 23 geliefert

„Drei“ bewarb seine Tarifmodelle für Festnetz bzw. mobiles Internet auf der Website mit Up- und Downloadgeschwindigkeiten von 10 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und 40 MBit/s. Die „normalerweise zur Verfügung stehende Down- und Upload-Geschwindigkeit“, die 95 Prozent des Tages zur Verfügung steht, sei in den 12-seitigen Vertragsbedingungen mit fünf und 23 MBit/s angegeben worden. „Hutchison strich die Datentransfergeschwindigkeit als definierende Eigenschaft zentral heraus, obwohl sie nicht dauerhaft, sondern nur punktuell zur Verfügung stand“, so das Gericht.