Oliver Pocher muss heftigen Shitstorm einstecken

Mit seinem Programm „Der Liebeskasper“ gastiert Oliver Pocher am 6. April sowie am 22. Mai im Konzerthaus in Klagenfurt und somit in der Heimatstadt seiner Ex-Frau Amira, der ja ein Großteil seiner neuen Show „gewidmet“ ist. Die erste Veranstaltung ist bereits ausverkauft, für die zweite gibt es laut dem Portal Ticketmaster Austria, das die insgesamt 1484 Karten in Kärnten verkauft, nur noch wenige Restplätze. Dennoch hagelt es online bereits jetzt heftige Kritik.