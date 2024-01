Ausblick auf Baupreise: Besser wird’s nimmer

„Das führt zu so grotesken Situationen, dass sich ein junges Paar, das zusammen 10.000 Euro pro Monat verdient und so mit der Rückzahlung überhaupt kein Problem hat, trotzdem kein Eigentum leisten kann. Weil die Eigenmittel im geforderten Ausmaß noch fehlen, müssen die beiden in einer Mietwohnung bleiben.“