Die Genusswelt von Scheiblhofer lädt Sie ein

In Andau, zwischen Neusiedlersee und der ungarischen Grenze, ist aus dem Weingut Scheiblhofer eine vielseitige Genuss- und Erlebniswelt geworden. Weinverkostungen, ausgezeichnetes Essen, Wein-Wellness-Urlaub, Aktiverlebnisse unter der pannonischen Sonne, romantische Hochzeitslocation, legendärer Austragungsort für Veranstaltungen und Firmenevents sowie einiges mehr - es braucht schon etliche Zeilen, um „The Scheiblhofer World“ in all ihrer Vielfalt zu erfassen.