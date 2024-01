Alpinchef über Mayer: „Er hatte einen Rückfall“

„Dem Matthias geht es leider nicht so gut und es ist leider eine Tatsache, dass er seine gesundheitlichen Probleme einfach nicht überwunden hat. Er hatte wieder einen Rückfall in Kitzbühel“, verriet Mandl am Montag auf ServusTV. „Er ist momentan in Behandlung, es geht ihm nicht so gut und es wird einige Zeit brauchen, bis er das wieder in Ordnung bekommt.“