ÖVP wünscht sich Central Park am Wiener Gürtel

So könnte zwischen den stark befahrenen Fahrbahnen - eine Reduktion ist nicht angedacht - eine Art Central Park entstehen. „Ein großflächiger Park auf sechs bis neun Hektar würde die Lebensqualität am Gürtel enorm bereichern“, ist Biach überzeugt. Zudem könnte die Strecke zwischen Eichenstraße und Schönbrunner Straße untertunnelt werden. Die Idee ist nicht neu. Am Ende liege die Entscheidung bei den Wiener selbst. „Wir wollen dabei ein Miteinander zwischen Menschen, die am Gürtel wohnen, arbeiten, Verkehrsmittel nutzen oder ihre Freizeit verbringen, erreichen“, sagt Mahrer. Auch soll der Gürtel als Einkaufsstraße wiederbelebt werden. Dafür sollen die Gehsteige verbreitert und mehr Platz zwischen Fußgängern und Autos geschaffen werden.