Neue Siegergesichter und Stars braucht das Land

Trotz sportlicher Flaute können die Kitzbüheler Skimacher zufrieden sein. Der Hahnenkamm boomt wie zu den besten Zeiten, 87.000 Besucher sorgten für eine Traumkulisse, in ähnlicher Manier geht es ab Dienstag in Schladming weiter. Über 60.000 Besucher haben sich in der Steiermark angesagt. Also fast 150.000 verkaufte Ski-Tickets binnen einer Woche, von solchen Zahlen träumen Organisatoren bei Großereignissen ...