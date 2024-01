„Sogar Australier reisen zur Kulturhauptstadt“

„Krone“: Herr Reitinger, wie schätzen Sie das Interesse an der Eröffnung am Samstag ein?

Jakob Reitinger: Mich rufen viele Journalisten aus China und Japan an, aus Tschechien, Slowenien und Deutschland. Australier reisen morgen an. Und ich erlebe viele interessierte Besucher aus Österreich, ich sage mal, der Radius des Einzugs liegt bei 300 bis 400 Kilometer.