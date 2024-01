Kulturhauptstadt: Eröffnung in Ischl ist autofrei

Nur eine Route bleibt

Anrainer, Zustelldienste sowie Lieferanten mit Berechtigungskarte dürfen am Samstag bis 12 Uhr in die Stadt hineinfahren - allerdings nur über eine einzige Route, die Götzstraße. Die Hauptbrücke (Elisabethbrücke) und die Esplanade bleiben für den Verkehr geöffnet. Erwartet werden zu den Eröffnungsevents 10.000 bis 15.000 Besucher. Die ÖBB, die Traunseetram und der Verkehrsverbund bieten einen guten Shuttleservice an.