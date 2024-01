Raptors unterliegen daheim den Chicago Bulls

Trauer bei den Warriors

Das Spiel der Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks war schon davor verschoben worden, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Grund ist der Tod von Warriors-Assistenztrainer Dejan Milojevic. Der 46-jährige Serbe war Mittwochfrüh an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Er war am Abend zuvor nach einem medizinischen Notfall beim Teamessen in Salt Lake City ins Spital eingeliefert worden. Anschließend war das für Mittwochabend angesetzte Spiel der Warriors bei den Utah Jazz verschoben worden.