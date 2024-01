Schweden nach Krimi makellos in die Hauptrunde

Titelverteidiger Schweden, Weltmeister Dänemark und Slowenien sind bei der Handball-EM in Deutschland am Montag makellos in die Hauptrunde eingezogen und nehmen damit zwei Punkte in die nächste Turnierphase mit. Die Schweden setzten sich in Gruppe E in Mannheim in einem echten Krimi gegen die Niederlande 29:28 durch, auch der Sieg Sloweniens über Norwegen fiel in Gruppe D in Berlin mit 28:27 hauchdünn aus. Dänemark ließ Portugal in Pool F von München beim 37:27 keine Chance.