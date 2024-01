Schopp: „Der talentierteste Steirer nach Wien?“

Der bevorstehende Transfer von Christoph Lang zu Rapid schlägt in der Steiermark hohe Wellen. Der Sturm-Leihspieler, eigentlich bis Sommer an den TSV Hartberg verliehen, wurde mit Stand 15. Jänner plötzlich - und viel früher als erwartet - von Sturm zurückgeholt. Und nun offenbar nach Wien verkauft! Bei Hartberg, von vielen etwa in puncto Transfers als so etwas wie ein Partnerklub von Sturm gesehen, rümpft man die Nase.