Zwei Hündinnen droht ebenfalls die Einschläferung

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Joggerin in Naarn in Oberösterreich droht den beiden Hündinnen, die beim Angriff dabei waren, dasselbe Schicksal wie Rüde „Elmo“, der noch am selben Tag eingeschläfert worden war. Doch die ehemalige Besitzerin will die Vierbeiner retten - das Ringen um die Zukunft der Tiere läuft.