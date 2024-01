Tsitsipas sorgt für bisherigen Schlag des Turniers

Wawrinka out

Altstar Stan Wawrinka hat im Alter von 38 Jahren über 3:38 Stunden alles gegeben, aber nach einer 2:1-Satzführung in der ersten Runde doch verloren. Der Schweizer musste sich dem als Nummer 20 gesetzten Franzosen Adrian Mannarino mit 4:6, 6:3, 7:5, 3:6 und 0:6 beugen. Zehn Jahre nach seinem Titel in Melbourne vermochte „Stan the man“ das Rad der Zeit nicht zurückzudrehen. Nach dem Aus des dreifachen Majorsiegers steht kein Schweizer in Runde zwei.