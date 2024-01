Pflanzen statt Parkplätze? Die Bezirke entscheiden

Flächendeckend gilt hier Tempo 30. In Begegnungszonen, in denen Fußgänger „Vorfahrt“ haben, sogar nur Tempo 20.Fahrradständer, Gastgärten und „Grätzl-Oasen“ verdrängen immer mehr Parkplätze. Doch das ist so gewollt. Wegen der Neugestaltungsprojekte in den vergangenen Jahren (U-Bahn-Bau, Zieglergasse, Neubaugasse, Zollergasse, Ruth-Klüger-Platz, Bernardgasse) sind mehrere Hundert Auto-Abstellplätze für immer verschwunden.